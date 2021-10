The Batman: Kristen Stewart risponde a chi la vuole come Joker per un prossimo film

Kristen Stewart ha parlato dell'idea di interpretare Joker in un film sequel di The Batman con Robert Pattinson, non approvando del tutto la cosa.

Che ne direste di rimettere insieme sul grande schermo Kristen Stewart e Robert Pattinson, e di farlo per un film su Batman? L’idea di alcuni fan sarebbe stata affrontata dalla stessa interprete, che sarebbe affascinata ma non apprezzerebbe del tutto la possibilità di vestire i panni di Joker nel sequel di The Batman.

Ecco le parole dell’interprete a riguardo rilasciate a Variety:

Sarebbe bello fare qualcosa di nuovo. Adoro l’energia che ci sta dietro cose del genere. Si tratta di un personaggio già interpretato così bene. Non mi piace l’idea di trascinare stancamente qualcosa, ma ne approvo il gusto. Sarebbe interessante fare qualcosa di diverso. Anche se avrei proprio voglia di interpretare un folle. Diciamo che non è proprio un no, ma non è la cosa che mi entusiasma di più al momento.

Perciò l’idea di vedere Kristen Stewart come il pagliaccio del crimine e Robert Pattinson come cavaliere oscuro insieme sembra davvero un’ipotesi remota.

Kristen Stewart ha ultimamente interpretato la principessa Diana nel film Spencer. Per quanto riguarda The Batman, invece, durante il DC FanDome ha fatto il suo esordio il nuovo trailer dedicato.

The Batman -che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC– vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone e Colin Farrell che interpreterà Il Pinguino. L’uscita nelle sale è prevista per il 4 marzo del 2022.