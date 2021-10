Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 – Rivelate due immagini tratte dal film

Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 è uno dei film d’animazione più attesi, e la pagina Twitter del lungometraggio ha deciso di mitigare l’attesa condividendo due immagini tratte dal film in cui possiamo vedere il tessiragnatele e la città di New York.

Ecco le due immagini tratte da Spider-Man: Un Nuovo Universo 2.

Look out and see a multiverse of possibilities ahead of you pic.twitter.com/PqmbRS3GJ5

— Spider-Man: Into The Spider-Verse (@SpiderVerse) October 21, 2021