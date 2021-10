Pixel 6: inciampo al lancio, lo store ufficiale di Google va offline

Day 1 burrascoso per lo store ufficiale di Google: subito dopo l’apertura dei preordini dei nuovi attesi Pixel 6 e Pixel 6 Pro il portale è andato momentaneamente offline. Nel frattempo Google ha risolto il problema, scusandosi per il disguido.

I primi report parlano di una disponibilità al lancio non esattamente altissima, motivo per il quale potrebbe essere piuttosto complicato mettere le mani su uno dei primi smartphone Pixel 6 al lancio. Non che cambi molto, per noi italiani: per il momento gli smartphone di Google sono disponibili in un numero limitato di mercati, tra questi non c’è l’Italia.

In caso di sold-out è possibile iscriversi ad una lista d’attesa, in modo da venire avvisati una volta che i Pixel 6 torneranno disponibili sullo store

La buona notizia è che sappiamo già che i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro arriveranno nel nostro paese ad inizio 2022. Poche ore prima dell’evento di presentazione dello smartphone erano anche circolate online alcune foto della confezione del device con scritte nella nostra lingua. Bisogna solamente avere un po’ di pazienza.

Google fa sul serio: nonostante gli inciampi al lancio, l’azienda intende portare la produzione dei suoi smartphone Pixel a 7 milioni di unità, praticamente un raddoppio rispetto all’intera produzione dell’anno scorso. I nuovi Pixel 6 sono già stati elogiati dalla stampa specializzata: hanno tutte le caratteristiche per conquistare l’interesse e la fiducia dei consumatori. A partire dal prezzo.