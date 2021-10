Google punta al raddoppio: “produrrà 7 milioni di Pixel 6 e Pixel 6 Pro”, dice il Nikkei

Nella giornata di oggi Google presenterà i nuovi smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro. L’azienda di Mountain View è fiduciosa e punta al raddoppio: secondo un report del Nikkei Asia, Google ha ordinato ai suoi fornitori di produrre 7 milioni di unità dei suoi nuovi smartphone. In tutto il 2020 Google ha venduto 3,7 milioni di smartphone.

Insomma, questa volta Google punta a fare le cose in grande. Peraltro la produzione del Pixel 5a non verrà interrotta a breve, così ai 7 milioni di Pixel 6 e Pixel 6 Pro bisogna aggiungere altri 5 milioni di smartphone più datati, per una produzione complessiva di 12 milioni di nuovi smartphone.

Un numero che è distante dalla produzione di colossi del calibro di Samsung e Apple, ma che ben testimonia le ambizioni di Google nel settore degli smartphone.

Peraltro vale la pena di soffermarci anche sull’ordine di produrre 5 milioni di Pixel 5a, un device che attualmente è in vendita esclusivamente negli Stati Uniti e in Giappone. Sembra una stima di produzione eccessivamente alta per solamente due mercati: secondo diverse fonti è verosimile che Google intenda portare il device anche in Europa e altrove.

Dei Pixel 6 e 6 Pro conosciamo già molti dettagli, a partire dal loro look carismatico e dal fatto che Google ha già promesso che verranno supportati, con continui aggiornamenti, per un periodo di almeno quattro anni.