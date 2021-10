L’Arminuta: quattro clip e due spot del film tratto dal romanzo best seller

L’Arminuta è il nuovo film di Giuseppe Bonito, trasposizione dell’omonimo romanzo vincitore del Premio Campiello 2017, nelle sale italiane da oggi, grazie a Lucky Red: vi presentiamo oggi quattro clip e due spot relative alla pellicola.

Bonito, già regista di Figli (vincitore del Nastro d’Argento come miglior commedia), porta sullo schermo la storia di una ragazzina di tredici anni costretta a lasciare la vita cui appartiene per ricongiungersi alla famiglia in cui è nata, passando da un mondo moderno e ricco ad una realtà rurale e ancora arcaica. Uno straniamento in cui l’Arminuta, ossia la ritornata, dovrà attraversare il senso di abbandono per arrivare a scoprire quello di appartenenza.

Sinossi ufficiale:

Estate 1975. Una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita precedente: una casa confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico venendo catapultata in un mondo estraneo.

