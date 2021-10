I Soprano: possibile lo sviluppo di una serie prequel

Con il film prequel già arrivato negli Stati Uniti e prossimo all’uscita in Italia, da poco si sta discutendo della possibilità di realizzare una serie TV prequel per HBO Max dedicata a I Soprano. WarnerMedia è in fatti in trattative con David Chase per portare avanti questo possibile progetto che, sicuramente, farebbe la gioia di tutti gli appassionati del telefilm cult.

Ann Sarnoff di WarnerMedia ha parlato con Deadline, sottolineando i grandi risultati ottenuti da I Molti Santi del New Jersey, dichiarando di essere in trattative con David Chase “per una nuova serie legata a I Soprano”. Inizialmente si era parlato di un altro film, ma, le ultime dichiarazioni fanno intendere come si possa trattare di una serie TV.

La decisione finale non sarebbe ancora stata presa, ma sicuramente l’idea è piuttosto intrigante. I risultati del film I Molti Santi del New Jersey negli Stati Uniti non sono stati eccezionali, ma sembra che abbiano ridato un po’ di vita al telefilm, che è schizzato tra le prime dieci serie più viste su HBO Max.

L’idea di una serie prequel dei Soprano arriverebbe anche in un momento propizio, considerando che David Chase, ideatore del progetto, ha appena siglato un accordo di cinque anni con WarnerMedia.