Instagram permetterà presto di postare contenuti da browser

Come recentemente confermato da parte di Facebook, risulterà possibile postare contenuti su Instagram direttamente utilizzando il proprio browser.

Anche se Instagram può essere utilizzato con facilità su browser da ormai molto tempo, questa versione del noto social network proprietà di Facebook presenta sotto diversi aspetti delle limitazioni non indifferenti, che possono far storcere il naso ad alcuni utenti e “costringerli” all’utilizzo della normale app per moltissimi scopi.

Tuttavia, sembra che la compagnia stia attualmente lavorando al fine di risolvere la situazione, anche se forse solo in parte, e che infatti voglia integrare delle novità per la versione web di Instagram.

Si parla questa volta nello specifico della possibilità di postare contenuti su browser, che verrà resa disponibile nella giornata del 21 ottobre 2021. Vi abbiamo da poco parlato di alcune delle novità di Instagram nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link, ma si tratta in questo caso di una possibilità completamente diversa, a dirla tutta richiesta a gran voce da parte della community da ormai innumerevole tempo.

Pur non trattandosi di una novità sicuramente rivoluzionaria, visto che nello specifico si potrà solamente ottenere i risultati già presenti per l’app da sempre, c’è da dire che il tutto potrebbe risultare particolarmente utile per utenti e aziende che bazzicano sulla piattaforma, e avranno modo di organizzare al meglio il proprio lavoro anche grazie a questa nuova feature.