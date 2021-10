Dragon Ball: morto Chris Ayres, la voce americana di Freezer

Il suo nome era Chris Ayres, e si tratta della voce americana di Freezer di Dragon Ball, l’interprete è morto all’età di 56 anni. La notizia è stata rivelata dall’attrice Krystal LaPorte, che ha reso nota la cosa, specificando che Chris Ayres sarebbe morto il 18 ottobre.

Queste sono le parole del messaggio di annuncio della morte di Chris Ayres:

Chris ha voluto bene a tutti, ed il suo affetto per le persone riempiva la maggior parte delle nostre conversazioni. Ed a tutti quelli che lo hanno veramente amato non posso che dire grazie. A tutti quelli con cui è rimasto in contatto chiedo di cercare di ricordarlo, perché lui era più del suo lavoro, e voi eravate il suo carburante. Voi potete realizzare il sogno di un futuro capace di tenerlo ancora vivo.