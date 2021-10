Corsair presenta dei dissipatori con schermo LCD

Corsair ha recentemente svelato e lanciato sul mercato dei dissipatori davvero particolari, i quali presentano un pannello LCD nella parte superiore del blocco CPU, pronto a offrire un design a dir poco interessante e diverse informazioni già a vista d’occhio. La compagnia, come riportano le pagine di Wccftech ha fornito alla serie di ventole ML un nuovo design, migliorando con il suddetto pannello il dissipatore Elite Capellix.

I nuovi dissipatori si presentano in un totale di 3 varianti: H170i ELITE LCD (420 mm), H150i ELITE LCD (360 mm) e H100i ELITE LCD (240mm). Tutti offrono lo schermo da 2,1 pollici, il quale può essere impostato per permettere la visualizzazione di dettagli come la temperatura, i giri delle ventole e la velocità della pompa.

La compagnia è sempre però attenta al design, e ha permesso addirittura un altro livello di personalizzazione, visto che sarà possibile riprodurre sul display addirittura GIF e video. Attorno a questo troviamo 24 RGB customizzabili, atti a migliorare ulteriormente l’aspetto estetico del tutto.

Le nuove ventole utilizzano la tecnologia di lievitazione magnetica, e c’è da dire che la pompa è compatibile con diversi standard, fra cui: LGA 1700, LGA 115x, LGA 2066, AM4 e sTRX4.