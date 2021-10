Sex Education: il fake trailer ufficiale della versione horror della serie Netflix

La giusta musica e un montaggio ad hoc et voilà, un film cambia completamente tono: a dimostrarlo un fake trailer parodistico realizzato da Netflix che trasforma il teen drama Sex Education in un film horror. Piuttosto convincente, non credete?

Sex Education è la storia di Otis Milburn, un liceale impacciato che vive con sua madre, la sessuologa Jean. Nella prima stagione, Otis, con l’aiuto dell’amica Maeve Wiley, apre a scuola una clinica del sesso per mettere a frutto il proprio talento e intuito sull’argomento. Nella seconda stagione, Otis affronta i propri bisogni sessuali, sorti tardivamente, per poter approfondire la relazione con la fidanzata Ola. Nel frattempo, però, deve gestire i rapporti tesi con Maeve. Intanto alla Moordale un’epidemia di clamidia evidenzia la necessità di una migliore educazione sessuale in classe, mentre in paese arrivano nuovi adolescenti che sfidano lo status quo.

La serie è stata ideata e scritta da Laurie Nunn ed è prodotta da Eleven: i registi sono Ben Taylor, Alice Seabright e Sophie Goodhart: attualmente giunta alla terza stagione, disponibile dallo scorso settembre, è già stata rinnovata per una quarta stagione.

