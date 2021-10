OnePlus Watch: presentata l’edizione di Harry Potter per il mercato indiano

Recentemente, OnePlus ha presentato una prima nuova edizione del suo orologio smart, la quale è stata abbinata al mondo di Harry Potter grazie a un design davvero interessante e diverse feature uniche. Abbiamo a che fare con icone e animazioni esclusive che mostrano il legame con la nota saga anche durante l’utilizzo, all’infuori del semplice design pensato per il dispositivo.

Parlando dell’aspetto estetico, è stato inserito un bracciale di pelle finta, nonché il simbolo di un fulmine sul bottone di accensione, chiaro riferimento alla sciarpa di Harry, dettagli che in realtà cambiano il look del prodotto non di poco.

Per quel che riguarda le specifiche tecniche, troviamo uno schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454×454, ed è confermata anche la certificazione IP68 contro l’acqua, la quale sottolinea la durabilità del prodotto in questione. La batteria può durare un intero giorno con solamente 5 minuti di ricarica, e utilizza un software basato su RTOS. Non mancano alcune feature fondamentali come il tracciamento del sonno, dello stress e dei battiti cardiaci, assieme anche a diverse altre che completano la lineup di potenzialità dell’orologio smart.

Potete ammirare un video in cui vengono messe in mostra le peculiarità del nuovo smartwatch targato OnePlus qui di seguito.

È proprio parlando della disponibilità che arrivano le brute notizie per il nuovo gioiellino targato OnePlus, visto che questo arriverà sul mercato a partire dal 21 ottobre, a un prezzo che in Italia corrisponde all’incirca a 200€, ma purtroppo non è per il momento destinato all’Europa. Nello specifico, il nuovo OnePlus a tema Harry Potter è attualmente pensato solamente per l’India, ma per fortuna c’è comunque la possibilità che nel corso dei prossimi mesi la compagnia abbia modo di fornirci piacevoli novità in merito alla questione, restiamo quindi in attesa di possibili comunicazioni ufficiali.