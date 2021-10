N26 vale 9 miliardi di dollari, più della seconda banca tedesca

N26 vale oltre 9 miliardi di dollari, più della seconda banca tedesca Commerzbank. L’azienda Fintech ha chiuso con successo un round di finanziamento da oltre 900 milioni di dollari, diventando a tutti gli effetti una delle aziende del settore di maggiore successo al mondo.

N26 nasce nel 2013 ed è un’azienda specializzata nel mobile banking: come Revolut e altre soluzioni simili offre ai suoi clienti dei conti correnti gestibili esclusivamente dallo smartphone e perfettamente integrati con i principali servizi di mobile payment, come Google Pay. N26 offre un conto corrente gratuito e con commissioni ridotte. I clienti possono comunque optare per alcuni abbonamenti premium, che hanno un costo mensile e offrono diversi benefit – dal bancomat in metallo, alle assicurazioni sui viaggi e sugli acquisti, passando per una riduzione delle commissioni sui prelievi e molto altro.

L’ultimo round di finanziamenti è stato gestito dai gruppi di investimento Third point ventures e Coatue Management. I nuovi fondi, spiega N26, verranno soprattutto utilizzati per potenziare i team che si occupano di sicurezza informatica e infrastrutture tech.

In un periodo di appena tre anni N26 ha pressoché triplicato la sua quotazione, confermando l’enorme interesse nei confronti delle nuove soluzioni fintech.

Interesse che si basa tuttora soprattutto sulle stime di crescita del settore, dato che N26, come altre aziende concorrenti, non produce ancora utili.