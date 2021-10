M. Night Shyamalan Presidente di giuria al 72° Festival del Cinema di Berlino

Con un annuncio a sorpresa, i social della Berlinale svelano chi sarà il Presidente di giuria alla settantaduesima edizione, prevista per il 2022: M. Night Shyamalan, fresco di uscita in sala con OLD e attualmente al lavoro su Knock at the cabin.

We are beyond excited to announce the #Berlinale Jury President of the International Jury at the 72nd International Film Festival Berlin, the well recognised filmmaker, Mr. @MNightShyamalan.

For more info click here👉 https://t.co/jaqTvKUOxR

Photo License: https://t.co/rXcOehpsnt pic.twitter.com/t8ajSeSLkt — Berlinale (@berlinale) October 19, 2021

Siamo più che entusiasti di proclamare il Presidente della Giuria Internazionale del 72° Festival Internazionale del Cinema di Berlino: il signor M. Night Shyamalan!

Si legge nel post d’annuncio.

Essere invitati a far parte della Berlinale è prondamente significativo per me. Rappresenta il più alto degli imprimatur per un cineasta. Essere in grado di supportare e celebrare i migliori talenti del mondo della narrazione è un dono che accetto con gioia.

ha affermato il regista.

Prossimamente saranno annunciati anche altri membri della giuria e ospiti speciali della kermesse, che si terrà a Berlino dal 10 al 20 febbraio 2022.

Leggi anche: