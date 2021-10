Eternals: Harry Styles è presente nel film? (rumor)

La premiere hollywoodiana di Eternals ha riportato in auge un rumor di qualche tempo fa, che vorrebbe Harry Styles entrare nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Eros, fratello di Thanos.

Big reveal from #TheEternals premiere — Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos. — Matt Donnelly (@MattDonnelly) October 19, 2021

Il tutto è stato rilanciato da un tweet del giornalista di Variety Matt Donnelly, che ha scritto

La grande rivelazione dalla premiere di The Eternals è che Harry Styles è entrato nel MCU nei panni di Eros, fratello di Thanos.

Non ci sono ulteriori spoiler e, per ora, è l’unica fonte a confermarlo, ma se n’era già parlato tempo fa, quando il giornalista Kris Tapley, commentando l’ingresso del cantante nel cast di Don’t Worry Darling, accennò al fatto che tra quello e Dunkirk ci sarebbe stato un film Marvel di cui ancora nessuno sapeva facesse parte.

Le due cose collimano, ma dovremo attendere ancora qualche giorno per avere la conferma e sapere se (e come) effettivamente apparirà il personaggio nel film e come, poi, verrà eventualmente sfruttato in futuro.

Leggi anche: