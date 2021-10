Cowboy Bebop: lo special The Lost Session ci mostra i personaggi in azione

Netflix ha pubblicato su YouTube The Lost Session, un piccolo episodio speciale che presenta i tre protagonisti dello show in azione.

C’è molta curiosità sulla resa effettiva della serie in live action di Cowboy Bebop: in attesa del debutto su Netflix, il canale YouTube della piattaforma ha pubblicato una sorta di episodio speciale che introduce i protagonisti e il loro lavoro di cacciatori di taglie.

Lo stile utilizzato per le riprese è ipercinetico e abbatte la quarta parete, utilizzando le inquadrature come se Spike & co. fossero all’interno di un manga. Non sappiamo se l’intera serie sarà presentata con questo stile o con uno più “tradizionale”.

Nella serie (in arrivo il 19 novembre) vedremo John Cho nel ruolo del cacciatore di taglie Spike Spiegel, Mustafa Shakir nel ruolo del suo partner Jet Black, Daniella Pineda nel ruolo della femme fatale Faye Valentine, Alex Hassell nel ruolo del rivale di Spike, Vicious ed Elena Satine nei panni della vecchia fiamma di Spike, Julia.

