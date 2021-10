Apple: il visore VR è stato rinviato per problemi di produzione?

Stando al noto analista Ming-Chi Kuo, pare che il nuovo visore VR di Apple potrebbe essere stato di recente rinviato per via di problemi legati alla produzione.

Nonostante si parli molto della realtà virtuale di Apple, purtroppo la compagnia non ha ancora avuto modo di fornire agli utenti molte novità sulla questione. Diversi report davano il debutto del nuovo dispositivo come relativamente vicino, ma recentemente un noto analista – stando a quanto riportano le pagine di 9to5Mac – ha avuto delle brutte notizie da fornire in una nota degli investitori. Si parla di Ming-Chi Kuo, il quale ha spiegato che per via della complessità del design, sono previsti alcuni rinvii legati alla produzione del tutto.

Kuo ha avuto modo di specificare che il design all’avanguardia include dei display decisamente più avanzati della concorrenza, e che la compagnia punta alla realizzazione di un sistema solito, sia per quel che riguarda l’hardware, sia per quanto concerne software e servizi presenti al lancio. Ciò dovrebbe portare al rinvio del dispositivo VR/AR, che stando a Kuo potrebbe entrare in fase di produzione nella parte finale del 2022, al contrario del secondo quarto di cui si era parlato fino a oggi.

Fra gli altri dettagli riportati da 9to5Mac troviamo l’intenzione della compagnia di non puntare a un dispositivo pensato per il gaming, ma per utilizzi di ogni tipo anche per quel che riguarda altre applicazioni di ulteriori generi. C’è da dire che per il momento non abbiamo ancora alcun dettaglio relativo al prezzo e alla data d’uscite del device in questione, e che all’effettivo Apple non ha apertamente parlato di questo.

A quanto pare, potrebbe trattarsi di un dispositivo davvero high-end e non molto accessibile, che pare possa addirittura arrivare a costare fino a 3.000$. Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi la compagnia avrà modo di aggiornare gli utenti in merito alla situazione, anche se non è detto non sia necessario in realtà attendere per molto tempo.