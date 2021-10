Y: L’ultimo Uomo è stato cancellato, non ci sarà una seconda stagione

18—Ott—2021 / 8:36 AM

Hulu ed FX hanno deciso di non rinnovare Y: L’Ultimo Uomo, la serie TV basata sulla serie omonima di fumetti DC Comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. In Italia gli appassionati hanno potuto seguire la prima stagione del telefilm su Disney+.

Ad annunciare che Y: L’Ultimo Uomo è stato cancellato è stata la produttrice esecutiva Eliza Clark:

FX è da considerare un grande partner con cui abbiamo lavorato molto bene- ha dichiarato- e siamo tristi per la cancellazione dello show. Ma è stato fantastico avere a disposizione queste persone per portare avanti un lavoro del genere. Ci stiamo impegnando a trovare una nuova casa per Y: L’Ultimo Uomo.

Perciò, secondo le parole di Eliza Clark si cercherà di trovare un nuovo network interessato a proseguire le avventure di Y: L’Ultimo Uomo.

Ricordiamo che la serie si svolge in un mondo post apocalittico in cui un cataclisma ha sterminato tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, eccetto un uomo cisgender e la sua scimmia. La serie segue i sopravvissuti di questo nuovo mondo mentre tentano con tutte le loro forze di ripristinare ciò che è andato perduto e di sfruttare questa opportunità per costruire qualcosa di migliore.

Y: L’Ultimo Uomo è visibile su Star all’interno di Disney+ dal 22 settembre.