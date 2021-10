Windows 11: avvistati i primi screen delle app Android

Degli screenshot hanno mostrato in anteprima delle app Android girare su Windows 11, feature non ancora disponibile che potrebbe presto arrivate.

In seguito all’arrivo della data di rilascio per Windows 11, Microsoft ha purtroppo confermato che il supporto per le app Android non sarebbe stato presente sin dal lancio, e che questo avrebbe avuto modo di arrivare solo in seguito grazie a uno specifico aggiornamento del sistema operativo non ancora pronto. Adesso, degli screenshot hanno già mostrato delle applicazioni per sistemi mobile girare sul nuovo OS realizzato dal colosso di Redmond, come ripreso sulle pagine di XDA-Developers e scovato dal social network cinese Billibilli.

Le foto sono già state rimosse dalla fonte originale, anche se immediatamente ricaricate, e queste possono comunque far stare tranquilli gli utenti in merito alla continuazione dei lavori per l’aggiunta di questa specifica funzionalità nel nuovo OS realizzato da Microsoft. Stando al report di XDA infatti, sembra che gli insider avranno modo di provare la feature già nel corso dei prossimi mesi grazie al programma dedicato.

Nello specifico, è possibile vedere l’applicazione WeChat nella barra delle applicazioni del sistema, con anche varie interfacce. Non sappiamo se all’effettivo la novità permetterà l’utilizzo di più istanze delle app Android sul sistema. Queste dovrebbero in ogni caso supportare varie funzionalità del mondo desktop, fra cui anche la possibilità di cambiare la dimensione delle finestre, oltre che mouse, touch e tastiere. Tuttavia, neanche XDA ha la conferma della compatibilità delle webcam per i video, che potrebbe essere implementato da Microsoft per un buon risultato.

Resta ancora da scoprire quando finalmente le app Android verranno aggiunte attraverso un update per il nuovo sistema operativo, visto che per il momento sappiamo solo che queste dovrebbero debuttare per tutti gli utenti nel corso del 2022, in un periodo preciso non ancora specificato. Siamo quindi in attesa di novità da parte della compagnia, che speriamo faccia presto chiarezza sulla questione.