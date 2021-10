The French Dispatch: un dietro le quinte dell’incredibile cast del film

Searchlight Pictures ha pubblicato un interessante dietro le quinte di The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson in arrivo l'11 novembre nei cinema.

Una delle cose che caratterizza i film di Wes Anderson è il grandioso cast che riesce a mettere insieme per i suoi film, ricchissimo di volti noti (e di grande bravura): The French Dispatch, in arrivo l’11 novembre, non fa eccezione, come possiamo vedere in una nuova featurette di backstage pubblicata da Searchlight Pictures.

The French Dispatchdà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana, pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo:

Il film è interpretato da Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson. Il cast del film comprende anche Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban e Hippolyte Girardot.

The French Dispatch è diretto da Wes Anderson, la sceneggiatura è firmata da Wes Anderson a partire da un soggetto di Anderson & Roman Coppola & Hugo Guinness & Jason Schwartzman.

Leggi anche: