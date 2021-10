L’Apple Store va (momentaneamente) offline: tutto pronto per i nuovi MacBook Pro

Iniziano i preparativi per il keynote Apple di questa sera. Il sito dell'Apple Store chiude momentaneamente i battenti, in attesa dei nuovi MacBook Pro 2021.

L’Apple Store chiude i battenti, ma solo provvisoriamente: questa sera l’atteso keynote che – con ogni probabilità – finalmente lancerà la nuova linea di Macbook Pro con chip Apple Silicon.

Collegandosi in queste ore sulla pagina ufficiale dell’Apple Store si riceve un messaggio che avvisa della temporanea interruzione dei servizi: “Torniamo subito“, si legge sulla home page del sito, “Il tempo di aggiornare l’Apple Store e ci rivediamo qui”.

Non è una mossa inusuale: Apple ha seguito lo stesso iter anche in occasione del lancio di altri suoi prodotti di punta. Questa sera l’Apple Store dovrebbe tornare online con tutti i nuovi prodotti che verranno presentati questa sera da Cupertino. L’inizio del keynote è atteso per le 19:00 di oggi.

Con ogni probabilità i protagonisti dell’evento saranno i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con processore M1X e schermo Mini-LED. Nuovi rumor suggeriscono la presenza di diverse configurazioni: forse Apple questa sera presenterà più di una nuova versione del suo processore proprietario.

Questa sera Apple dovrebbe presentare anche altri nuovi prodotti. I rumor più chiacchierati suggeriscono che questa sera potremo vedere anche la nuova generazione di Apple AirPods.

Ormai è questione di pochissime ore, non resta che aspettare ancora un po’: vi aggiorneremo con tutte le principali news sui nuovi prodotti di Apple.