Intel vuole tornare a rifornire Apple con i suoi chip, parla il CEO

Una recente intervista del CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha svelato dei retroscena relativi al rapporto della compagnia con il colosso di Cupertino. Da tempo infatti, Apple ha deciso di utilizzare nel possibile dei chip costruiti autonomamente per quel che riguarda i suoi Mac, e sembra che farà lo stesso anche per i prodotti che dovrebbero venire presentati stare, ma a quanto pare il CEO di Intel non si è ancora arreso per via di ciò.

Quando gli è stato chiesto se avesse gettato la spugna all’idea che i Mac non avrebbero utilizzato i chip targati Intel, Gelsinger ha risposto quanto riportato qui di seguito:

Non ho mai abbandonato l’idea di qualunque cosa che non giri sui chip Intel. Apple ha deciso di poter fare dei chip migliori dei nostri autonomamente. Hanno fatto un ottimo lavoro, quindi quello che devo fare e creare dei chip ancora migliori di quello che possono costruire in autonomia. Spererei poter riottenere questa parte del loro business, come tante altre, nel tempo. E, nel mentre, devo assicurarmi del fatto che i nostri prodotti siano migliori dei loro, che il mio ecosistema sia maggiormente aperto e vibrante, e che creiamo ragioni più importanti per sviluppatori e utenti per lo scegliere i prodotti basati su Intel. Quindi, continuerò a combattere duramente per riprendere quest’area del business di Tim.

È passato ormai molto tempo da quando Apple ha preso questa specifica decisione, ma non è quindi detto che la stessa risulti permanente per molto tempo, visto che gli sforzi di Intel per tornare a rifornire le macchine di Apple sembrano piuttosto consistenti. Avremo modo di vedere se il colosso nell’ambito dei processori creerà dei prodotti migliori della concorrenza al punto di far fare all’azienda di Cupertino un passo indietro.