Hawkeye: nuova clip, in arrivo dal 24 novembre con i primi due episodi su Disney+

Disney+ presenta “Cambio di programma“, nuova clip di Hawkeye ricca di footage inedito, e al contempo svela che la serie debutterà con un doppio episodio il 24 novembre, in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Gli episodi successivi dell’attesissima serie Marvel Studios in sei parti saranno disponibili a cadenza settimanale, ogni mercoledì. Una nuova clip di 60 secondi offre ai fan un’anteprima di Clint Barton e Kate Bishop in azione.

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale. Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretta da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.

