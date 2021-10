Facebook assume in Europa: 10.000 nuovi posti di lavoro

Facebook assume in Europa: il colosso cerca 10.000 nuovi lavoratori altamente specializzati, anche per la sua transizione verso una metaverse company. Ma non solo, nel suo annuncio il social network cita l’Unione Europea come un importante epicentro per l’innovazione e il processo di trasformazione delle regole di internet governance: “il legislatore europeo sta facendo da apripista in materia di privacy, libertà d’espressione e trasparenza”.

Stiamo iniziando il nostro viaggio per creare il metaverso, abbiamo bisogno di ingegneri altamente specializzati, è una delle più importanti priorità di Facebook. Mentre Facebook continua a crescere in Europa, speriamo di investire ancora di più in nuovi talenti, continuando a creare innovazione in Europa, per gli europei e per il mondo

si legge nel comunicato di Facebook.

Facebook cita anche gli investimenti avvenuti nel corso degli ultimi anni in Europa: dalla Technical University di Monaco, passando per l’apertura del primo European AI research lab e FAIR accelerator programme in Francia, oltre all’apertura di una sede di Facebook Reality Labs a Cork, in Irlanda.

Facebook ha già aperto le prime posizioni vacanti, mentre il restante dei 10.000 nuovi posti di lavoro verranno creati nel corso dei prossimi cinque anni.