Elon Musk fa lezione di innovazione ai dirigenti di Volkswagen. Il N.1 di Tesla è stato chiamato a parlare davanti a 200 manager della casa automobilistica tedesca.

Musk era stato invitato, come ospite a sorpresa, da Herbert Diess in persona. Elon Musk e Herbert Diess intrattengono da anni un rapporto di cooperazione informale ed amicizia: ad esempio nel 2020 Musk era stato invitato a provare in anteprima la nuova Volkswagen ID.3.

Il meeting dei manager di Volkswagen si è tenuto ad Alpback, in Austria, Elon Musk è intervenuto in videoconferenza.

“Nel vecchio mondo Volkswagen era un’azienda forte, ma non ci sono garanzie che continui ad esserlo anche in futuro”, ha detto Herbert Diess. Nessun automatismo: Volkswagen deve reinventarsi. Da qui l’invito a ripensare l’azienda: “deve prendere decisioni più rapidamente, deve avere meno burocrazia ed avere più ruoli di responsabilità”.

With a new mindset & a revolution in our headquarter Wolfsburg we can succeed the new competition.Good meeting with 200 top managers in Alpbach. Big responsibility at a crucial point for our company. Thx for joining @ErinMeyerINSEAD & @elonmusk,we will visit you soon in Grünheide pic.twitter.com/dwYyXZnBT8

— Herbert Diess (@Herbert_Diess) October 16, 2021