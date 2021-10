Colin in bianco e nero: prima clip tratta dalla serie Netflix in arrivo il 29 ottobre

La storia inedita di un campione sta per venire alla luce: ecco la prima clip tratta da Colin in bianco e nero, su Netflix dal 29 ottobre.

Netflix ha pubblicato la prima clip ufficiale tratta da Colin in bianco e nero, serie originale in arrivo sulla piattaforma dal 19 ottobre.

Ava DuVernay è diventata una regista e una produttrice TV molto stimata. Nel 2017, DuVernay ha conosciuto Colin Kaepernick, attivista ed ex quarterback della NFL, finito al centro dell’attenzione dopo aver protestato a favore della giustizia sociale dentro e fuori dal campo di gioco. I due hanno unito le forze per dare vita alla nuova serie targata Netflix Colin in bianco e nero.

Colin in bianco e nero racconta la storia delle origini del giocatore e i suoi anni formativi, mostrando come sia possibile raggiungere il successo e cosa significhi rinunciare al proprio sogno per lottare per ciò in cui si crede; racconta l’ingresso nell’età adulta di Kaepernick mentre affronta gli ostacoli legati a etnia, classe e cultura in quanto bambino nero adottato da una famiglia bianca. Colin in bianco e nero annovera Jaden Michael nel ruolo del giovane Colin prima della scalata ai vertici del football americano come quarterback nella NFL e prima di diventare icona culturale e attivista; Nick Offerman e Mary-Louise Parker nei ruoli dei suoi genitori benintenzionati Rick e Teresa; e Colin Kaepernick in persona, il narratore ai giorni nostri della sua stessa storia che guida il pubblico attraverso una variopinta serie di contesti storici e contemporanei. Per capire Kaepernick bisogna conoscere Colin.

