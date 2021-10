Suicide Squad: Kill the Justice League si presenta con un trailer al DC FanDome

Suicide Squad: Kill The Justice League era particolarmente atteso per questo DC FanDome 2021, e per fortuna la conferenza ha avuto modo di regalarci un nuovo look al gioco, da Rocksteady, proprio gli autori della serie Batman Arkham. Parliamo nello specifico di un nuovissimo trailer di presentazione, il quale grazie a diverse sequenze narrative ha approfondito la storia che il gioco mostrerà quando verrà lanciato nel 2022.

La squadra formata da Deashot, King Shark, Harley Quinn e Captain Boomerang è lo stesso team suicida che abbiamo potuto vedere al cinema, anche se si parla di una reinterpretazione del tutto. I quattro personaggi si trovano a dover cacciare esseri a dir poco potenti, fra cui l’intera Justice League. Abbiamo nello specifico appena avuto modo di ammirare il design di Flash, Lanterna Verde e Wonder Woman.

Come confermato nel video di presentazione mostrato nella serata di oggi, che potete visionare qui di seguito, il gioco uscirà solamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in quanto salterà del tutto la scorsa generazione di console.

Il filmato, visionabile in 4K a 60 FPS, mostra tra le altre cose un lato tecnico per l’esperienza davvero d’impatto, visto che si tratta di scene di gioco non pre-renderizzate, le quali confermano la preparazione tecnica sorprendente del team, che era in fondo alquanto prevedibile considerando le precedenti opere di Rocksteady.

C’è da dire che nel nuovo trailer, nonostante siano comparsi diversi nuovi personaggi non ancora presentati per Suicide Squad: Kill The Justice League, potremmo non aver visto l’intero cast che colorerà l’esperienza, e restiamo infatti in attesa di aggiornamenti futuri al fine di sapere finalmente di più sul tutto.

Purtroppo, al momento non abbiamo ancora una data d’uscita precisa o una finestra di lancio più ristretta, ma speriamo che in seguito a questo DC FanDome 2021 la compagnia abbia modo di svelare ulteriori dettagli in merito.