Redmi Note 11 e 11 Pro: leakate le specifiche tecniche?

Sembra che le specifiche tecniche dei nuovi Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro siano finite per errore online. Dopo che la figura a capo di Redmi e vice presidente di Xiaomi, Liu Weibing, ha confermato che un nuovo prodotto verrà presto introdotto, molti hanno pensato al fatto che si tratterà proprio dei nuovi dispositivi in questione.

Sembra che la presentazione potrebbe avvenire prima dell’11 novembre, e un insider ha già potenzialmente confermato moltissimi dettagli in merito ai due nuovi telefoni, come riportato sulle pagine di GizChina.

Parliamo nello specifico del fatto che il modello base dovrebbe offrire uno schermo con 120 Hz di refresh rate, e girare su un SoC MediaTek Dimensity 810, con una 13 MP frontale e un sensore principale sul retro da 50 MP. Si tratta poi di un dispositivo che dovrebbe presentare una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica veloce da 33 W. Per quel che riguarda prezzi e disponibilità, è stata potenzialmente anticipata una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, e una seconda che aggiunge 2 GB di RAM al tutto, con prezzi di 186$ nel primo caso e 248$ nel secondo.

Per quel che riguarda invece l’edizione Pro, sembra che avremo a che fare con un pannello OLED, con lo stesso refresh rate elevato, e che però il chip utilizzato sarà un MediaTek Dimensity 920, con una 16 MP frontale e un modulo da 108 MP totali posto sul retro. Nonostante sia stata accennata anche in questo caso una batteria da 5.000mAh, pare che questa supporterà la ricarica rapida fino a 67 W. Troviamo in questo caso una versione da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione a 248$, una con 8 GB di RAM e 128 di archiviazione a 279$ e un’ulteriore da 8 GB di RAM e 256 per l’archiviazione a 311$.

Oltre a non avere ancora conferma di tutti I dettagli, non sappiamo neanche se i dispositivi verranno rilasciati nel nostro paese, e restiamo quindi in attesa di novità da parte di Xiaomi.