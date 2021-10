Oppo: svelati i primi dettagli sul nuovo pieghevole?

Si è parlato molto in questi ultimi giorni di un possibile telefono pieghevole realizzato da Oppo, il quale – stando a quel che sappiamo – sembra ideato per riuscire a rivaleggiare con il recente Samsung Galaxy Z Fold 3. Non sono mancati diversi leak che potenzialmente potrebbero aver svelato una moltitudine di dettagli in merito al dispositivo in questione. Parliamo nello specifico questa volta di informazioni fornite dal noto leaker Digital Chat Station, il quale, come riportato sulle pagine di GizChina ha parlato a 91Mobiles della situazione.

Abbiamo a che fare con un utente particolarmente attendibile nel campo della tecnologia, e anche se non è ancora il caso di prendere tutto come oro colato, possiamo comunque ritenere le informazioni alquanto attendibili. Parlando del design, dovremmo trovarci davanti a un dispositivo simile al Microsoft Surface Duo, vista la presenza di una tecnologia che ricorda le stesse possibilità di piegamento dello schermo. Stando a DCS, il device avrà uno pannello con una dimensione compresa fra 7,8 pollici e 8 pollici, con tecnologia OLED.

Parlando degli altri dettagli, troviamo uno Snapdragon 888, il quale sottolinea che dovremmo avere a che fare con un device high-end, un sensore IMX 766 da 50 MP e uno da 32 MP come frontale. Il rilevatore per le impronte digitali dovrebbe essere posto sul lato. Stando a quanto riportato da Android Authority, questo si presenterà con ColorOS 12 basato su Android 11.

Purtroppo, per il momento non abbiamo alcun dettaglio relativo alla data di lancio del nuovo telefono, come anche della sua possibile disponibilità nel nostro paese e al prezzo che questo dovrebbe presentare. Staremo a vedere se la compagnia avrà davvero modo di fornirci novità in merito al suo nuovo pieghevole nel corso delle prossime settimane, fornendoci tutti i dettagli su questo nuovo gioiellino, il quale potrebbe essere lanciato presto sul mercato.