Catwoman: Hunted – Il trailer del film d’animazione DC Comics

Durante il DC FanDome c’è stato spazio anche per l’animazione, ed in particolare è stato mostrato il trailer di Catwoman: Hunted, il film d’animazione con protagonista la gatta più famosa dei fumetti, ovvero Selina Kyle.

Ecco il trailer di Catwoman: Hunted.

La storia racconta di Catwoman e del suo tentativo di rubare un gioiello di un valore elevatissimo, ma sul suo cammino troverà l’Interpol, una serie di villain, ed anche Batwoman. Il film d’animazione uscirà in digitale ed in versione Home Video l’8 febbraio 2022.

Selina avrà la voce originale di Elizabeth Gillies, mentre per Batwoman si presterà Stephanie Beatriz di Brooklyn Nine-Nine. Il resto del cast sarà composto da Jonathan Banks come Black Mask, Steve Blum che farà Solomon Grundy, Lauren Cohan sarà Julia Pennyworth, Keith David farà Tobias Whale, Zehra Fazal avrà la voce di Talia al Ghul e Nosferata, Jonathan Frakes farà King Faraday e Boss Moxie, Kirby Howell-Baptiste sarà Barbara Minerva/Cheetah, Kelly Hu darà voce a Cheshire, Andrew Kishino farà Mr. Yakuza e Domino 6, Eric Lopez sarà Domino 1, Jacqueline Obradors farà La Dama, e Ron Yuan sarà la voce di Doctor Tzin.

L’appuntamento è quindi per febbraio 2022 per vedere il film animato in digitale on in Home Video.