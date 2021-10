Black Adam: ecco il primo video dedicato al film DC Comics

Dwayne Johnson, così come promesso, ha lanciato durante il DC Fandome 2021 il video che offre il primo vero sguardo al film DC Comics dedicato a Black Adam. Il filmato della durata di ben quattro minuti permette di vedere degli spezzoni inediti tratti dal lungometraggio.

Ecco il video dedicato a Black Adam. Lo stesso Dwayne Johnson ha presentato il filmato scrivendo su Black Adam “lui non ha radici, non si può fermare, lui sta all’origine del nuovo cambiamento del DC Universe”.

Ladies & gents…

Enjoy your WORLD EXCLUSIVE first look⚡️

He is ruthless.

He is unstoppable.

He is the reason the hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

He is #BLACKADAM

The Man in Black has come around…#DCFanDome@SevenBucksProd@flynnpictureco pic.twitter.com/nv4oRmaLlq

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 16, 2021