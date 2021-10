The Batman: rivelato il look dell’Enigmista nel film DC Comics

In attesa del DC Fandome è stato rivelato il look dell'Enigmista in The Batman, con il personaggio protagonista di un suggestivo poster.

In attesa del trailer di The Batman che arriverà durante il DC Fandome, stanno continuando ad essere pubblicati nuovi contenuti legati al lungometraggio, e, da poco, è stata rivelata l’immagine che mostra il look dell’Enigmista.

Ecco l’immagine con il look dell’Enigmista in The Batman, che è stata affiancata da un poster con protagonista il cavaliere oscuro.

In anticipation of the new trailer for #TheBatman during DC FanDome tomorrow, check out posters for Batman and Riddler. Tune in to #DCFanDome here: https://t.co/dxelpPvLtd pic.twitter.com/xN99HV2iaZ — The Batman (@TheBatman) October 15, 2021

A interpretare il personaggio sarà Paul Dano, che diverso tempo fa ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul suo Enigmista. Ecco le sue parole:

Legalmente non posso dichiarare nulla. Però posso dire che c’è qualcosa di divertente nel mio personaggio, ed in tutti gli altri.

The Batman -che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC– vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone e Colin Farrell che interpreterà Il Pinguino. L’uscita nelle sale è prevista per il 4 marzo del 2022.

Legati a questo universo narrativo ci saranno anche una serie TV dedicata al Pinguino ed un’altra sulla polizia di Gotham City.