Nanoleaf ha presentato delle nuove strisce RGB modulari

Nel corso degli anni, Nanoleaf ha fatto la sua fortuna presentando moltissimi prodotti RGB dall’aspetto a dir poco coinvolgente, i quali sono stati apprezzati da moltissimi utenti anche per via della propria modularità. Nonostante infatti prezzi non molto accessibili, questi sono risultati perfetti per la creazione di setup personalizzati con cui dar vita a figure, nomi e schemi di ogni genere. Dopo aver visto arrivare i triangoli, quadrati ed esagoni, finalmente la compagnia ha presentato il suo nuovo prodotto RGB modulare, delle vere e proprie strisce LED.

I pannelli permettono la realizzazione di molti più setup, in quando consentono come i prodotti precedenti di dare massimo sfogo alla creatività degli utenti. Parliamo di dispositivi questa volta ultra leggeri, che hanno modo di cambiare colore in maniera simile a quanto visto con i precedenti, formando giochi di luce davvero incredibili. Questi si connettono l’un l’altro in angoli da 60 gradi, e hanno due zone di colore.

Ogni linea emette 20 lumen, e ha un raggio di temperature del colore che va da 1200K a 6500K, il che permette a questa di mostrare oltre 16 milioni di possibilità. Attraverso l’applicazione dedicata è possibile impostare tutti i dettagli, ma c’è da specificare che la compatibilità è solo per i network Wi-Fi 2.4GHz, e che è possibile collegare al massimo 18 linee per fonte di energia.

Per quel che riguarda la disponibilità, è già possibile anche nel nostro paese recarsi sul sito ufficiale al fine di acquistare i nuovi dispositivi, potete accedervi attraverso il seguente link. Le spedizioni sono previste per il mese di novembre, e oltre i 50€ di spesa la spedizione risulta gratuita. Il kit di base smart costa 199,99€, e include un totale di 9 linee, ma è presente anche il pacchetto di espansione con 3 linee aggiuntive, acquistabile invece per 79,99€.

Entro la fine dell’anno arriveranno anche delle skin personalizzate rosa e nere, per cambiare la facciata delle strisce, come anche dei connettori flessibili per evitare i problemi degli angoli.