iOS 15: gli studenti lo utilizzano per rubarsi in pochi secondi gli appunti

Come immortalato in un breve video, gli alunni sono riusciti a utilizzare iOS 15 al fine di fotografare e ottenere in pochi secondi gli appunti dei propri compagni.

Il nuovo aggiornamento iOS 15 aggiunge per i sistemi Apple davvero tante possibilità, ma una è riuscita a trovare uno scopo che forse il colosso di Cupertino aveva già immaginato, ma che in realtà risulta davvero geniale. Parliamo nello specifico della possibilità di estrarre grazie al nuovo OS del testo dalle immagini, visto che utilizzando all’IA risulta possibile copiare e incollare proprio grazie a una semplice foto, senza che sia necessario trascrivere manualmente il tutto.

E bene, alcuni studenti in tutto il mondo hanno pensato di poter utilizzare questa novità al fine di copiare nel giro di qualche secondo gli appunti dei propri compagni, come anche eventuali compiti. Nel video che potete vedere qui di seguito si nota come uno studente fotografi quasi di sfuggita una postazione PC di un altro compagno, e grazie alla funzionalità di iOS 15 riesca a copiare nel giro di qualche secondo tutto il testo, passando tra l’altro inosservato.

students are starting to steal each other's notes with iOS 15 and it's… kind of genius pic.twitter.com/klE992DuBn — juan (@juanbuis) October 14, 2021

Ovviamente si tratta di una sola delle molte possibilità che il sistema targato Apple permette, e non è da escludere che anche in ambito scolastico non si possa sfruttare per addirittura ulteriori scopi la feature. C’è da dire che il breve filmato mostrato sottolinea come la funzionalità riesca a ottenere il testo da copiare e incollare anche per foto non particolarmente nitide, visto che lo scatto di sfuggita risultava tutt’altro che ben definito, e a tratti anche quasi illeggibile a occhio nudo.

Anche se in seguito all’arrivo del nuovo sistema operativo non sono mancati dei fastidiosi bug, come quello che cancella le foto di cui abbiamo parlato in questo approfondimento dedicato, per fortuna gli utenti hanno avuto modo sin da subito di sfruttare al massimo alcune delle novità sviluppate da Apple. Staremo a vedere nei prossimi mesi come il tutto si evolverà, e se ulteriori filmati a dir poco geniali appariranno in rete per mostrare i mille utilizzi di questa feature.