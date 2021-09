iOS 15: un bug può cancellare delle foto dai telefoni

Come confermano diversi report, un bug di iOS 15 potrebbe cancellare in una specifica situazioni le foto dai telefoni, ed è bene quindi prestare attenzione.

Un bug di iOS 15 sta facendo scomparire delle foto degli utenti come un fulmine a ciel sereno, riportano le pagine di MacRumors. Nello specifico, si tratta di un fenomeno che avviene dopo una data procedura, del quale moltissimi utenti hanno parlato in seguito al debutto del nuovo sistema operativo del colosso di Cupertino.

Per dare il via alla procedura e rendersi conto del problema, che ovviamente potrebbe non presentarsi del tutto, è necessario salvare una foto da una data conversazione nei Messaggi, per rendersi conto di come questa finisca dentro la libreria di iCloud. Una volta fatto ciò, procedendo con l’eliminazione della chat, ci si trova nella situazione in cui un qualunque backup effettuato può far sparire l’immagine dal proprio dispositivo, sempre che il bug si faccia presente.

Pur non trattandosi di un problema così grave da mettere a rischio l’integrità dei dispositivi, c’è da dire che la versione di iOS 15 era stata confermata come stabile da parte del colosso di Cupertino, e di conseguenza gli utenti potrebbero non immaginare neanche la possibilità dell’arrivo di un bug simile a questo. Ovviamente, risulta possibile che il bug finisca per cancellare foto molto importanti, e per fortuna il tutto è emerso pubblicamente, in questo modo gli utenti possono tutelarsi fino a che un fix ufficiale non sarà arrivato.

Stando a quanto riportato sulle pagine di MacRumors, anche la beta 2 di iOS 15 presenta lo stesso problema, il che sottolinea come Apple non sia a conoscenza della cosa, o forse non abbia semplicemente trovato un modo per risolverla. Fino a che delle dichiarazioni non faranno luce sulla situazione, è bene quindi che gli utenti prestino molta più attenzione al tutto, salvando le foto su altri dispositivi o evitando di cancellare conversazioni potenzialmente di rilievo.