Yara: nuovo trailer e poster ufficiale per il film, il 18 ottobre al cinema

Prima del passaggio su Netflix, il film Yara, ispirato alla drammatica vicenda di Yara Gambirasio, arriverà in sala il 18 ottobre: ecco trailer e poster.

Il nuovo film di Marco Tullio Giordana, Yara, è stato annunciato pochi giorni fa, per un’uscita su Netflix il 5 novembre: prima di allora, però, vedrà un passaggio in sala di tre giorni, il 18, 19 e 20 ottobre, grazie a Medusa Film, che ha rilasciato un nuovo trailer (che di nuovo, in realtà, ha solo i riferimenti alla sala) e il poster ufficiale.

Yara racconta le indagini della PM Letizia Ruggeri in merito alla vicenda del rapimento della giovane Yara Gambirasio, avvenuto il 26 febbraio 2011. In collaborazione con polizia e carabinieri, la PM porta avanti una delle più discusse indagini di cronaca nera della storia italiana. Nel cast del film anche Isabella Ragonese e Alessio Boni.

