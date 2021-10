Vodafone down: la rete non funziona, centinaia di segnalazioni in tutta Italia

Nuovi problemi per Vodafone: i servizi mobile dell'operatore - chiamate ed internet - sembrano non funzionare correttamente.

La rete di Vodafone è down, segnalati problemi in tutta Italia. Giovedì, verso le 13:00, diversi utenti hanno segnalato di non riuscire ad effettuare chiamate e collegarsi ad internet utilizzando la rete di Vodafone. Mentre scriviamo questa news il portale downdetector riporta già centinaia di segnalazioni di malfunzionamenti su tutto il territorio nazionale.

Settembre si sta confermando un mese infernale per le aziende tech e delle telecomunicazioni: quello di Vodafone è l’ennesimo down a distanza di pochissimi giorni dagli altri. Prima era toccato a Facebook, Instagram e WhatsApp, poi è stato il turno di Snapchat e anche del fornitore di infrastrutture per siti internet OVH. Un incubo senza fine.

L’ultimo grande guasto per Vodafone risale ad inizio del mese. Attualmente non si conoscono ancora le cause dietro al disservizio, l’azienda non ha ancora aggiornato i suoi social per avvisare i suoi clienti – cosa che ci stupisce fino ad un certo punto, dato che è un esercizio di cortesia molto poco comune in Italia.

Aggiorneremo la notizia non appena emergeranno nuove informazioni sul down di Vodafone.