The Batman: Matt Reeves mostra una nuova immagine tratta dal trailer

Matt Reeves ha voluto ulteriormente incuriosire gli appassionati mostrando una nuova immagine tratta dal trailer di The Batman, l’attesissimo lungometraggio DC Comics di cui verrà mostrato il nuovo filmato dedicato durante il DC Fandome.

Ecco l’immagine tratta dal nuovo trailer di The Batman.

The Batman -che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC– vedrà nel cast, oltre a Farrell, Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone. L’uscita nelle sale è prevista per il 4 marzo del 2022.

Trovate tutte le informazioni in merito alla convention sul sito della stessa, dcfandome.com: l’evento promette davvero tanti annunci e contenuti dal futuro del mondo DC, in tutte le sue incarnazioni, dai fumetti all’animazione alle serie tv e film ai videogiochi.

