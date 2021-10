Spider-Man: No Way Home – Tom Holland lo descrive come la fine di un franchise

Tom Holland ha parlato a Entertainment Weekly di Spider-Man: No Way Home, dichiarando che si tratta della fine di un franchise.

Spider-Man: No Way Home sarà un film molto importante per il Marvel Cinematic Universe, e lo confermano le parole di Tom Holland, che ha addirittura parlato di questo lungometraggio come della fine di un franchise.

Ecco le parole dell’attore:

Stiamo tutti trattando questo film come la fine di un franchise. Siamo stati fortunati a poter interpretare ancora questi personaggi, così da poterli vedere anche in una versione diversa. Non ci sarà più la trilogia di Homecoming. Vogliamo costruire qualcosa di diverso con delle tonalità diverse. Cosa succederà non lo sappiamo, ma di sicuro lo stiamo trattando come una sorta di finale, ed in effetti lo sembra.

Per quanto riguarda Spider-Man: No Way Home, il film riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. Mentre molto si vocifera riguardo alla possibile presenza degli ex Spider-Man Andrew Garfield e Tobey Maguire.