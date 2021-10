Hyundai punta 1,1 miliardi di dollari sulle auto ad idrogeno: produzione di massa nel 2023

Hyundai punta sulle pile di celle a combustibile: 1,1 miliardi di dollari per la creazione di due impianti di produzione. Nel 2023 oltre 100.000 pile all'anno.

14—Ott—2021 / 11:42 AM

Non solo elettriche, il futuro dell’automotive per Hyundai passa anche dalle auto alimentate ad idrogeno. La casa automobilistica investirà 1,1 miliardi di dollari per la costruzione di due nuovi impianti di produzione di pile di celle a combustibile.

Solamente pochi giorni fa – il 7 ottobre – Hyundai aveva inaugurato il suo primo impianto di produzione di celle a combustibile, si trova nel complesso industriale di Cheongna International City. Ma Hyundai ha obiettivi ancora più ambiziosi. Con l’apertura di altri due impianti – e un investimento da oltre 1 miliardo di dollari – la casa automobilistica punta ad arrivare, attraverso la sua controllata Hyundai Mobis, ad una produzione di 100.000 celle a combustibile ogni anno entro il 2023.

L’investimento renderà Hyundai il più importante leader della tecnologia Fuel Cell al mondo. Non solo automobili: l’azienda vuole rendere disponibile la sua tecnologia anche ai macchinari industriali.

Sung Hwan Cho, il Presidente e CEO di Hyundai Mobis, ha spiegato di aver approvato il maxi-investimento con l’obiettivo strategico di rendere la sua azienda il leader globale del mercato delle celle a combustibile. È solo l’inizio, continua il CEO, perché nei prossimi anni Hyundai potenzierà ulteriormente i suoi sforzi nella ricerca e sviluppo di tecnologie legate all’industria dell’idrogeno.

Oggi il portfolio di Hyundai offre già un veicolo alimentato a pile di celle a combustibile: la Hyundai NEXO, un SUV di fascia premium da 69.000 euro.