Venom: La Furia di Carnage – Andy Serkis rivela: “Abbiamo usato una sola parolaccia, al momento giusto”

Il regista Andy Serkis ha rivelato che per rispettare il PG-13 in Venom: La Furia di Carnage ci sarà una sola parolaccia, utilizzata in un momento preciso.

Venom: La Furia di Carnage è ormai prossimo all’uscita nelle sale cinematografiche italiane, ed Andy Serkis ha rivelato alcuni nuovi dettagli sul film, compreso l’utilizzo di parolacce, un particolare che ha portato alla classificazione PG-13.

Secondo Serkis:

Per ottenere il PG-13 ti consentono di avere una sola parolaccia nel film, ed è quello che abbiamo fatto. Abbiamo deciso di piazzarla nel momento giusto. Speriamo che alle persone piaccia.

Di sicuro non sarà una parolaccia utilizzata in Venom: La Furia di Carnage a determinare la qualità del lungometraggio. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 14 ottobre, domani. Venom – La furia di Carnage è il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo dell’antieroe Eddie Brock, che entra in simbiosi con l’entità conosciuta nei fumetti Marvel come Venom.

Nel cast della pellicola diretta da Andy Serkis e in arrivo nel nostro paese il 14 ottobre anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson.

Questa la sinossi ufficiale italiana:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi.

