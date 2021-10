Sono ancora Vivo: la graphic novel di Roberto Saviano disponibile dal 12 ottobre

Ieri, 12 ottobre, Bao Publishing ha distribuito la graphic novel realizzata da Roberto Saviano con i disegni di Asaf Hanuka dal titolo Sono ancora Vivo. Si tratta di un fumetto molto atteso che racconta il percorso fatto dall’autore di Gomorra, che descrive le sfide personali che ha dovuto affrontare dalla pubblicazione del suo cult fino ad oggi.

Questa è la copertina di Sono ancora Vivo.

Questa è la descrizione della graphic novel offerta da BAO Publishing:

Roberto Saviano si racconta come mai prima in questo romanzo grafico illustrato da Asaf Hanuka. Quindici anni di vita sotto scorta raccontati con dignità e candore, dolore e disincanto. Un libro unico, una collaborazione tra due grandissimi narratori, in un dialogo tra parole e disegni che sembra una conversazione tra due uomini, così diversi eppure così simili..

Si tratta di un fumetto in vendita al costo di 18 euro, formato da 144 pagine a colori, con un formato di 17x 24.

Ricordiamo che Roberto Saviano ha partecipato anche alla produzione delle serie TV tratte dai suoi libri, come Gomorra e Zero, Zero, Zero. Negli anni Saviano è diventato una figura di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda la lotta alla mafia, la libertà di espressione, e la cultura in generale.