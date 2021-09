Gomorra – Stagione finale: il trailer della quinta stagione della serie TV

Sky ha pubblicato il trailer di Gomorra – Stagione finale, si tratta della quinta e ultima stagione della serie TV tratta dal libro di Roberto Saviano che ha riscosso successo in tutto il mondo. Protagonisti del filmato sono Genny Savastano interpretato da Salvatore Esposito, ed il Ciro Di Marzio di Marco D’Amore.

Qui sotto trovate il trailer.

Questa è la descrizione offerta da Sky:

Si fa sempre più vicina la resa dei conti fra i protagonisti di GOMORRA, il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Le potenti immagini del trailer mostrano di nuovo sul set Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, e il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato dal film L’immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia.

Con loro ritornano anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che abbandonata da Genny farà di tutto per tenere il piccolo Pietro al sicuro, lontano da suo padre e da tutto ciò che rappresenta, e Arturo Muselli che torna a interpretare Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella divorato dai sensi di colpa per aver visto troppi compagni morire per colpa sua.