Samsung svela un nuovo SSD 980 Pro dedicato a PlayStation 5

Uno degli ultimi aggiornamenti di PlayStation 5 ha finalmente permesso agli utenti di utilizzare degli SSD M.2 per le console, montando questi nella porta che – seppur sia risultata sempre presente ovviamente – è stata abilitata solo di recente. Non è quindi mancato il supporto di diverse aziende per quel che riguarda l’arrivo di prodotti pronto a offrire performance simili, o addirittura migliori rispetto alla memoria presente di base in tutte le PS5, e anche Samsung si è piacevolmente unita al coro, presentano un nuovo SSD dedicato.

Parliamo di una nuova versione del 980 Pro, la quale verrà commercializzata a partire dal 28 ottobre, e offrirà rispetto alla versione base un dissipatore adatto proprio all’hardware della nuova ammiraglia di Sony. Mentre non sappiamo se la compagnia opterà per delle versioni meno costose (e capienti) da 250 GB e 500 GB, siamo a conoscenza del fatto che il dispositivo presenterà i tagli di memoria da 1 TB al prezzo di 249,99$ e 2 TB al prezzo di 499,99$, anche se non siamo ancora quali saranno i cambi per il nostro paese dedicati ai due modelli in questione.

Come confermato dalle pagine di GamesRadar, ponendo i nuovi dispositivi in un confronto diretto rispetto alle versioni base, emerge che il dissipatore premium dedicato a PlayStation 5 ha un costo di circa 50$, il quale potrebbe essere però ben speso per evitare eventuali problemi per via di assemblaggi non riusciti. Sembra che le performance saranno le stesse del 980 Pro visto fino a oggi, con velocità di lettura fino a 7.000 MB/s e di scrittura fino a 5.1000 MB/s, perfette anche per il mondo del gaming.

Pare quindi che gli utenti non dovranno preoccuparsi per quel che riguarda la qualità del nuovo apparecchio, dato che questo dovrebbe somigliare particolarmente al gioiellino del colosso sudcoreano già presente in commercio.