OVH Down, offline migliaia di siti: a meno di un anno dall’incendio l’incubo si ripete

I servizi di OVH - che fornisce infrastrutture di rete per i siti web - sono offline da diverse ore. Colpa di un errore umano durante un'operazione di manutenzione.

I servizi di OVH, azienda che fornice servizi di infrastrutture web (incluso l’hosting dei siti), stanno riscontrando gravi problemi da diverse ore. Migliaia di siti sono così diventati irraggiungibili.

Un incubo che si ripete: a marzo di quest’anno un incendio aveva divorato uno dei più importanti data center dell’azienda, a Strasburgo, mandando offline migliaia di siti – anche in Italia -, inclusi i portali di alcuni dei quotidiani più letti al mondo.

Questa volta sarebbe stato un errore umano a causare il disservizio: per questa mattina era attesa un’importante operazione di manutenzione dei loro router. «Non ci aspettiamo disservizi per gli utenti», si legge nel post che annunciava i lavori. Evidentemente qualcosa è andato storto.

La manutenzione è iniziata alle 9 di mattina e doveva proseguire fino alle 10:30.

Su Twitter diversi utenti hanno manifestato la loro frustrazione per i disservizi creati dall’errore: “Manutenzione alle 9 di mattina in mezzo alla settimana… c’è del genio, eh”, scrive un utente. Altri segnalano un parallelismo con il recente down dei servizi di Facebook: “chissà se hanno assunto lo stesso tecnico”, scrive un altro utente.

Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone. Nous allons isoler le DC VH puis fixer la conf. https://t.co/kDakq7FGBO — Octave Klaba (@olesovhcom) October 13, 2021

Cloud:: Object Storage GRA: We've currently encountered some disturbance on object storage GRA https://t.co/6zlxzbi3ww #ovh — OVH Status Feed (@ovh_status) October 13, 2021

Mentre scriviamo questa news OVH sta ancora lavorando ad una soluzione, i disservizi dovrebbero – gradualmente – diminuire nel corso delle prossime ore. Vi aggiorneremo non appena emergeranno nuovi dettagli.