Injustice: una clip con Batman, Joker e Superman dal film d’animazione DC

Sta per arrivare, anche in Italia, Injustice, il film d'animazione DC tratto dall'omonimo videogioco: ecco una clip esclusiva.

Nella nuova clip tratta dal film d’animazione Injustice, Batman si confronta col Joker, poco prima dell’entrata in scena della vera minaccia per il pagliaccio artista del crimine: Superman!

Il film, in arrivo in Digital Download e Blu-ray (anche 4K) uscirà il 19 ottobre in Nord America, mentre su Amazon è segnato per il 4 novembre il debutto italiano, perlomeno in Home Video, perlomeno in edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray.



La versione originale vanta un cast piuttosto ricco, con Joker doppiato da Kevin Pollak) Batman da Anson Mount e Superman da Justin Hartley. La pellicola è tratta dall’omonimo videogioco di NetherRealms Studios, che già ha ispirato una serie a fumetti e un secondo episodio.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando il suo mondo viene sconvolto da una serie di eventi tragici scatenati dal diabolico Joker, Superman è determinato più che mai a riportare la pace… a qualsiasi costo. L’Uomo di Acciaio instaura così una vera tirannia a cui potrà porre fine solo un eroe: Batman. Anche i membri della Justice League si dividono, schierandosi a fianco di uno dei due ex-alleati in una mortale battaglia per la libertà. In questo caotico universo alternativo ogni legame viene messo alla prova e il confine fra amici e nemici si fa sempre più sottile. Tratto dagli omonimi videogame e graphic novel, acclamati dalla critica, in Injustice si scatena una guerra senza quartiere fra i più grandi supereroi DC. Il mondo sopravvivrà?

