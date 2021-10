Denis Villeneuve su Blade Runner 2049: “È un miracolo che stia facendo ancora film”

Blade Runner 2049, nonostante si possa considerare un’opera notevole a livello cinematografico, a livello puramente commerciale è stato un flop, e Denis Villeneuve di recente ne è tornato a parlare, rimarcando il fatto che, in un altro contesto, quel lungometraggio avrebbe segnato la fine della sua carriera.

Ecco le sue parole a Happy. Sad. Confused:

Sto aspettando ancora un po’ prima di rivederlo, devo prenderne ancora le distanze. Il miracolo di quel film è che sono ancora qui a fare film, e che tu sei qui a parlarmi. Mi sono messo in un grande pericolo artistico, così come mi ha fatto notare Christopher Nolan, è stato come camminare in un territorio sacro. Quello che è ho fatto è stato un sacrilegio. Questa è una cosa che non si fa. Già il fatto stesso di essere qui a parlare di un film che ho fatto è un miracolo, perché significa che non sono stato bannato dalla comunità dei filmmaker. Poteva essere…è stato un gioco pericoloso da giocare.