AMD Radeon RX 6600 è ufficiale, presentata la scheda budget per il 1080p

Gli scorsi giorni ci hanno offerto diversi report e leak in merito alla nuova AMD Radeon RX 6600, scheda grafica di cui si chiacchiera ormai da moltissimo tempo, e che all’effettivo è stata finalmente annunciata da parte della compagnia. Parliamo di un dispositivo che come si sospettava si presenta a un prezzo budget per gli utenti, che speriamo non tenda a lievitare troppo per via della carenza di scorte: parliamo di una base di 329$, ma non sappiamo come questa verrà convertita per l’Italia. Scopriamo quindi tutti i dettagli confermati.

AMD ha annunciato fin da subito che non rilascerà una Founders Edition, ma per fortuna diverse aziende hanno mostrato il proprio supporto per il nuovo gioiellino, parliamo nello specifico di: ASRock, Asus, GIGABYTE, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX e Yeston. Questa è ovviamente comparata in automatico al modello subito migliore, la AMD Radeon RX 6600 XT, che stando alla compagnia risulta però solamente più potente dal 10 al 15%.

Il dispositivo è basato sul chip NAVI 23, con 4 unità computazionali in meno, 28 rispetto alle 32 (il che era stato suggerito dai leak), e un consumo di 132 W rispetto ai 160 del modello XT, per permettere alla stessa di risultare accessibile per chi utilizza un PSU da 450 W, almeno per alcune custom. C’è da dire che l’intero apparecchio mira a un target budget, visto che questo risulta perfetto per il gaming in 1080p, e utilizzando l’AMD FidelityFX Super Resolution riesce a offrire anche più di 100 FPS in alcuni degli ultimi titoli usciti, comprendendo il Ray Tracing nel tutto.

Questa, anche in base alle diverse custom che le aziende hanno presentato, potrà risultare perfetta in particolar modo per delle configurazioni più piccole, in genere pensate per non puntare a risoluzioni maggiori del Full HD. La scheda grafica è già disponibile per l’acquisto da oggi.