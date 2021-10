Squid Game: il video ufficiale con le scene più sconvolgenti della serie Netflix

Un’idea semplice quanto efficace: riproporre i più classici giochi dell’infanzia, da Un, due, tre… Stella al tiro alla fune, in versione macabra, con concorrenti costretti a gareggiare per la propria vita: è la base di Squid Game, una delle serie del momento, che Netflix invita a rivivere tramite cinque delle sue scene più strazianti e sconvolgenti. Inutile dire che, se non avete ancora visto il serial, si tratta di footage denso di spoiler!

Questa la sinossi ufficiale di Squid Game, disponibile su Netflix dal 17 settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

