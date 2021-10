Ruthie Tompson addio: la Leggenda Disney muore a 111 anni

L'animatrice Ruthie Tompson, una vera pioniera dell'animazione per Disney (e non solo), è morta di cause naturali, all'età di 111 anni.

L’ultimo baluardo della Golden Age della Disney non c’è più: Ruthie Tompson, storica animatrice del dipartimento “Ink and Paint” in Disney, si è spenta serenamente nella sua casa californiana, alla veneranda età di 111 anni.

Tompson ha cominciato a lavorare in Disney giovanissima, dopo aver conosciuto Walt e Roy Disney nel circolo di polo della San Fernando Valley dove lavorava. Il suo lavoro ai pennelli è stato decisivo in alcuni passaggi di Biancaneve e i Sette Nani, andando poi a lavorare per quarant’anni su svariate opere, anche in veste di controllore di cell e pianificatrice delle scene, per opere come Pinocchio, Fantasia, La Bella Addormentata, Mary Poppins e molti altri, fino alla meritata pensione dopo Le avventure di Bianca e Bernie, nel 1977. Ha curato la supervisione anche de Il Signore degli Anelli di Ralph Bakshi, nel 1978.

Nel 2000 le è stato conferito lo status di Disney Legend.

