Ghostbusters: Legacy – Le prime recensioni sono positive, ma un po’contrastanti

Ghostbusters: Legacy sarà il film d’apertura di Alice nella Città, ed arriverà nelle sale cinematografiche a novembre, ma nel frattempo i critici americani, e non solo, hanno già potuto vedere il lungometraggio pubblicando le loro recensioni, che sono per lo più positive, ma un po’ contrastanti.

Il The Guardian, ad esempio, non ha giudicato positivamente nella propria recensione Ghostbusters: Legacy, riportando che “si tratta di una sorta di oggetto nostalgico svuotato di personalità, ma presentato in una forma accettabile, realizzato per degli appassionati che adorano tutto, ma non rispettano niente”.

Mentre IndieWire segnala un eccessivo affidamento “e dipendenza dalla sua precedente vita nel franchise”. Positivo invece il giudizio del New York Post, che ha parlato di un film che dopo 36 anni di attesa “regala ai propri fan un sequel non imbarazzante, ma da amare”. Empire Magazine ha poi sottolineato come Ghostbusters: Legacy riesca a parlare ad una nuova generazione di appassionati, trasmettendo comunque tanto amore per i primi film.

Chiudiamo con Entertainment Weekly, che non è stato molto generoso con il lungometraggio, facendo notare come si tratti di un qualcosa che “ricorda come l’attuale cultura americana consista nello scavare nelle glorie del passato”.

In totale, fino ad ora, il film ha ottenuto l’83% di giudizi positivi su Rotten Tomatoes. Per farsi una propria idea di Ghostbusters: Legacy bisognerà attendere il 12 novembre, oppure avere la fortuna di essere tra i primi appassionati a poterlo vedere ad Alice nella Città.